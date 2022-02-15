В Германии столкнулись два высокоскоростных поезда, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Мюнхене (Германия) в результате лобового столкновения двух поездов погибли и пострадали люди. По последним данным, 18 человек получили травмы в результате аварии, 1 человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ORF.
Детали
Как отмечается, ДТП произошло около 16:35 возле станции Эбенхаузен-Шефтларн. Пока причина неизвестна.
Представитель Мюнхенского полицейского управления Андреас Франкен заявил, что оба поезда шли по маршруту одновременно и столкнулись лоб в лоб на одной железнодорожной линии.
По информации газеты Bild, всего в двух поездах находилось 95 человек.
На место прибыли более 200 сотрудников экстренных служб. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что открыто официальное расследование.
Напомним
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