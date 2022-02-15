У Німеччині зіткнулися два високошвидкісних потяги, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Мюнхені (Німеччина) в результаті лобового зіткнення двох потягів загинули і постраждали люди. За останніми даними, 18 осіб отримали травми в результаті аварії, 1 людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на ORF.
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Як зазначається, ДТП сталася близько 16: 35 біля станції Ебенхаузен-Шефтларн. Наразі причина невідома.
Представник Мюнхенського поліцейського управління Андреас Франкен заявив, що обидва потяги йшли по маршруту одночасно і зіткнулися лоб в лоб на одній залізничній лінії.
За інформацією газети Bild, всього в двох поїздах перебувало 95 осіб.
На місце прибули понад 200 співробітників екстрених служб. Залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що відкрито офіційне розслідування.
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