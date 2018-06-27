В Германии заявили, что "Северный поток-2" до сих пор под вопросом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Восточном комитете немецкой экономики без оптимизма смотрят на проект "Северный поток-2". Его успеху угрожает немало рисков, в частности американские санкции, считает директор комитета Михаэль Хармс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В частности, он указал на значительные возможные проблемы трубопровода в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.
Восточный комитет объединяет немецкий бизнес, который ведет дела в России и других странах бывшего СССР и Восточной Европы.
По мнению исполнительного директора комитета, технически шансов на блокирование "Северного потока-2" у его оппонентов нет.
Хармс отметил, что Дания еще не дала разрешения на строительство газопровода в ее территориальных водах, но есть альтернативный маршрут в обход.
Поэтому, говорит он, "этот трубопровод будет построен в любом случае", хотя и не исключает проблем с эксплуатацией и продажей газа.
Впрочем, реализации проекта угрожают и другие факторы.
"Если американцы все же наложат санкции на "Северный поток-2"..., участие западных партнеров окажется крайне рискованным", - прогнозирует Хармс и отмечает, что возможность ввести ограничительные меры по газопроводу США по принятым в прошлом законом.
"В таком случае теряется экономический смысл проекта. Поэтому, к сожалению, этот проект до сих пор под вопросом", - резюмирует он.
Как сообщал УНН, в Дании предложили вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень.