У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" досі під питанням

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. У Східному комітеті німецької економіки без оптимізму дивляться на проект "Північний потік-2". Його успіху загрожує чимало ризиків, зокрема американські санкції, вважає директор комітету Міхаель Гармс. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Зокрема, він вказав на значні можливі проблеми трубопроводу в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки.

Східний комітет об'єднує німецький бізнес, який веде справи в Росії та інших країнах колишнього СРСР та Східної Європи.

На думку виконавчого директора комітету, технічно шансів на блокування "Північного потоку-2" у його опонентів немає.

Гармс зазначив, що Данія ще не дала дозволу на спорудження газогону в її територіальних водах, але є альтернативний маршрут в обхід.

Тож, каже він, "цей трубопровід буде побудований у будь-якому разі", хоча й не виключає проблем з експлуатацією та продажем газу.

Втім, реалізації проекту загрожують і інші чинники.

"Якщо американці все ж накладуть санкції на "Північний потік-2" …, участь західних партнерів виявиться вкрай ризикованою", - прогнозує Гармс і зазначає, що можливість ввести обмежувальні заходи щодо газогону США мають за ухваленим минулоріч законом.

"У такому разі втрачається економічний сенс проекту. Тож, на жаль, цей проект досі під питанням", - резюмує він.

Як повідомляв УНН, у Данії запропонували винести обговорення проекту “Північний потік-2” на загальноєвропейський рівень.

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