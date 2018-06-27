У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" досі під питанням
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Східному комітеті німецької економіки без оптимізму дивляться на проект "Північний потік-2". Його успіху загрожує чимало ризиків, зокрема американські санкції, вважає директор комітету Міхаель Гармс. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Зокрема, він вказав на значні можливі проблеми трубопроводу в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки.
Східний комітет об'єднує німецький бізнес, який веде справи в Росії та інших країнах колишнього СРСР та Східної Європи.
На думку виконавчого директора комітету, технічно шансів на блокування "Північного потоку-2" у його опонентів немає.
Гармс зазначив, що Данія ще не дала дозволу на спорудження газогону в її територіальних водах, але є альтернативний маршрут в обхід.
Тож, каже він, "цей трубопровід буде побудований у будь-якому разі", хоча й не виключає проблем з експлуатацією та продажем газу.
Втім, реалізації проекту загрожують і інші чинники.
"Якщо американці все ж накладуть санкції на "Північний потік-2" …, участь західних партнерів виявиться вкрай ризикованою", - прогнозує Гармс і зазначає, що можливість ввести обмежувальні заходи щодо газогону США мають за ухваленим минулоріч законом.
"У такому разі втрачається економічний сенс проекту. Тож, на жаль, цей проект досі під питанням", - резюмує він.
Як повідомляв УНН, у Данії запропонували винести обговорення проекту “Північний потік-2” на загальноєвропейський рівень.