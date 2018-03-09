В Германии считают противозаконным введение США новых пошлин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Правительство ФРГ считает противозаконными пошлины со стороны США на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Георг Штрайтер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы считаем эти пошлины противозаконными. Мы рассмотрим, как на них реагировать", - подчеркнул Штрайтер, отметив, что действия Вашингтона будут обсуждаться на саммите ЕС в конце марта.
"ЕС подчеркнет общую и решительную позицию по этому вопросу. Эти пошлины затрагивают прежде всего потребителей и вредят международным торговым потокам, а также скрывают опасность раскручивания спирали эскалации", - сказал он.
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В министерстве экономики ФРГ заявили, что "принятие односторонних мер - ложный путь по решению проблемы избыточных производственных мощностей" в сталелитейной и алюминиевой промышленности.
Напомним, Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия.
Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом президент не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин - среди них Канада, Мексика и Австралия.
Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться в отношении Канады и Мексики в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).