У Німеччині вважають протизаконним введення США нових мит

"Ми вважаємо ці мита протизаконними. Ми розглянемо, як на них реагувати", - підкреслив Штрайтер, зазначивши, що дії Вашингтона будуть обговорюватися на саміті ЄС наприкінці березня.

"ЄС підкреслить загальну і рішучу позицію з цього питання. Ці мита зачіпають перш за все споживачів і шкодять міжнародним торговельним потокам, а також приховують небезпеку розкручування спіралі ескалації", - сказав він.

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У міністерстві економіки ФРН заявили, що "прийняття односторонніх заходів - хибний шлях щодо вирішення проблеми надлишкових виробничих потужностей" в сталеливарній і алюмінієвій промисловості.

Нагадаємо, Дональд Трамп 8 березня підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію.

Розмір мит становитиме 25% для сталі і 10% для алюмінію для країн, що поставляють цю продукцію в США. При цьому президент не виключив, що низка країн буде звільнена від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія.

Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися щодо Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).