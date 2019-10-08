В Германии грузовик въехал в автомобили, стоявшие на светофоре: 16 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен) грузовик въехал в легковые автомобили, стоявшие на светофоре. Пострадали более 10 человек. Об этом сообщает издание Frankfurter Neue Presse опираясь на данные полицейского управления Западного Гессена, передает УНН.
Инцидент произошел возле местного железнодорожного вокзала. Сейчас водитель задержан. Всего было повреждено восемь автомобилей.
По информации издания, мужчина похитил грузовик и намеренно направил его в легковые авто, что стояли на светофоре. Кроме того, газета пишет, что очевидцы слышали, как он несколько раз произнес “Аллах”. По данным издания, пострадали в общей сложности 16 человек.
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Полиция Западного Гессена, однако, призвала в Twitter “воздержаться от спекуляций” на тему возможных мотивов злоумышленника. “Подозреваемый был задержан, расследование полиции продолжается”, — отметили в правоохранительных органах.
“Мы публикуем то, что точно известно, а не то, что кто-то хочет услышать”, — приводит агентство DPA слова представителя полиции.
Напомним, иностранец на DAF въехал в “скорую”, трое пострадавших.