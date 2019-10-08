В Германии грузовик въехал в автомобили, стоявшие на светофоре: 16 пострадавших

Инцидент произошел возле местного железнодорожного вокзала. Сейчас водитель задержан. Всего было повреждено восемь автомобилей.

По информации издания, мужчина похитил грузовик и намеренно направил его в легковые авто, что стояли на светофоре. Кроме того, газета пишет, что очевидцы слышали, как он несколько раз произнес “Аллах”. По данным издания, пострадали в общей сложности 16 человек.

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Полиция Западного Гессена, однако, призвала в Twitter “воздержаться от спекуляций” на тему возможных мотивов злоумышленника. “Подозреваемый был задержан, расследование полиции продолжается”, — отметили в правоохранительных органах.

“Мы публикуем то, что точно известно, а не то, что кто-то хочет услышать”, — приводит агентство DPA слова представителя полиции.

Напомним, иностранец на DAF въехал в “скорую”, трое пострадавших.