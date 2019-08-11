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Чоловік з криком “Аллах акбар” хотів підпалити себе під Ватиканом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Поліція затримала вихідця з Іраку, який погрожував вчинити суїцид на площі Пія XII в безпосередній близькості від Ватикану. Про це в суботу ввечері повідомило агентство АНСА з посиланням на правоохоронні органи, передає УНН

"Іракський громадянин, який потребує міжнародного захисту, погрожував підпалити себе запальничкою на площі Пія XII прямо перед колонадою Святого Петра, перебуваючи в стані збудження", - йдеться у повідомленні.

Людина, за інформацією слідчих джерел, вимовив незв'язані фрази, в тому числі "Аллах Акбар".

"Громадянин Іраку, одягнений в сорочку і темні брюки, без будь-яких сумок та ємностей в руках, був негайно заблокований черговими перед Ватиканом співробітниками поліції і доставлений в поліцейську дільницю для проведення розслідування", - додали у виданні.

Загроза з боку іракця і подальший його арешт тривали в цілому менше двох хвилин: поліцейські у формі тримали його під постійним контролем, щоб не допустити образливих жестів, в той час як два агента в цивільному знешкодили його пересування, не створюючи напружених моментів між туристами і паломниками.

Нагадаємо, невідомий з криком "Аллах акбар" напав з ножем на поліцейських в Іспанії.

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