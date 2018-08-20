Невідомий з криком "Аллах акбар" напав з ножем на поліцейських в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чоловік, озброєний ножем, намагався скоїти напад на поліцейську дільницю у Каталонії на північному сході Іспанії. Поліція Іспанії застрелила нападника, повідомляє УНН з посиланням на дані місцевої поліції.
"Сьогодні вранці в поліцейську дільницю у Курналі проник чоловік, озброєний ножем, з метою нападу на поліцейських. Нападник був убитий", - йдеться в заяві місцевої поліції.
Інцидент стався близько 6 ранку за місцевим часом.
Поліція розпочала розслідування за фактом подій, щоб прояснити причини нападу.
За даними іспанських ЗМІ, нападник був 29-річним жителем Курналі алжирського походження, який мав іспанські документи, що засвідчують особу, і був убитий пострілом. Повідомляється, що чоловік крикнув "Аллах акбар", коли увійшов до поліцейської дільниці, пише Reuters.
Нагадаємо, у жовтні минулого року на вокзалі в Марселі у Франції невідомий чоловік з криком "Аллах акбар" напав з ножем на перехожих, загинули щонайменше дві людини.