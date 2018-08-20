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Невідомий з криком "Аллах акбар" напав з ножем на поліцейських в Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чоловік, озброєний ножем, намагався скоїти напад на поліцейську дільницю у Каталонії на північному сході Іспанії. Поліція Іспанії застрелила нападника, повідомляє УНН з посиланням на дані місцевої поліції.

Невідомий з криком "Аллах акбар" напав з ножем на поліцейських в Іспанії

"Сьогодні вранці в поліцейську дільницю у Курналі проник чоловік, озброєний ножем, з метою нападу на поліцейських. Нападник був убитий", - йдеться в заяві місцевої поліції.

Інцидент стався близько 6 ранку за місцевим часом.

Поліція розпочала розслідування за фактом подій, щоб прояснити причини нападу.

За даними іспанських ЗМІ, нападник був 29-річним жителем Курналі алжирського походження, який мав іспанські документи, що засвідчують особу, і був убитий пострілом. Повідомляється, що чоловік крикнув "Аллах акбар", коли увійшов до поліцейської дільниці, пише Reuters.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на вокзалі в Марселі у Франції невідомий чоловік з криком "Аллах акбар" напав з ножем на перехожих, загинули щонайменше дві людини.

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