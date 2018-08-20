Неизвестный с криком "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских в Испании

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 18526 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 105892 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 212309 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 163596 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 232165 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 267991 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 220740 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 250331 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209216 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 501348 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
65%
Популярные новости

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 24648 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 27821 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 13719 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 18513 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 9946 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 283891 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 257523 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 342888 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 501348 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 591248 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 39583 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 232165 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 84975 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 80929 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 86323 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Неизвестный с криком "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских в Испании

Киев • УНН

 • 8103 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Мужчина, вооруженный ножом, пытался совершить нападение на полицейский участок в Каталонии на северо-востоке Испании. Полиция Испании застрелила нападавшего, сообщает УНН со ссылкой на данные местной полиции.

Неизвестный с криком "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских в Испании

"Сегодня утром в полицейский участок в Корнельи проник человек, вооруженный ножом, с целью нападения на полицейских. Нападавший был убит", - говорится в заявлении местной полиции.

Инцидент произошел около 6 утра по местному времени.

Полиция начала расследование по факту событий, чтобы прояснить причины нападения.

По данным испанских СМИ, нападавший был 29-летним жителем Корнельи алжирского происхождения, который имел испанские документы, удостоверяющие личность, и был убит выстрелом. Сообщается, что человек крикнул "Аллах акбар", когда вошел в полицейский участок, пишет Reuters.

Напомним, в октябре прошлого года на вокзале в Марселе во Франции неизвестный мужчина с криком "Аллах акбар" напал с ножом на прохожих, погибли по меньшей мере два человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.14
Bitcoin
$75,116.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36