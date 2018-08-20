Неизвестный с криком "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Мужчина, вооруженный ножом, пытался совершить нападение на полицейский участок в Каталонии на северо-востоке Испании. Полиция Испании застрелила нападавшего, сообщает УНН со ссылкой на данные местной полиции.
"Сегодня утром в полицейский участок в Корнельи проник человек, вооруженный ножом, с целью нападения на полицейских. Нападавший был убит", - говорится в заявлении местной полиции.
Инцидент произошел около 6 утра по местному времени.
Полиция начала расследование по факту событий, чтобы прояснить причины нападения.
По данным испанских СМИ, нападавший был 29-летним жителем Корнельи алжирского происхождения, который имел испанские документы, удостоверяющие личность, и был убит выстрелом. Сообщается, что человек крикнул "Аллах акбар", когда вошел в полицейский участок, пишет Reuters.
Напомним, в октябре прошлого года на вокзале в Марселе во Франции неизвестный мужчина с криком "Аллах акбар" напал с ножом на прохожих, погибли по меньшей мере два человека.