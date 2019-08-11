Мужчина с криком "Аллах акбар" хотел поджечь себя под Ватиканом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Полиция задержала выходца из Ирака, который угрожал совершить суицид на площади Пия XII в Ватикане. Об этом в субботу вечером сообщило агентство АНСА со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.
“Иракский гражданин, нуждающимся в международной защите, угрожал поджечь себя зажигалкой на площади Пия XII прямо перед колоннадой Святого Петра, находясь в состоянии возбуждения”, — говорится в сообщении.
Человек, по информации следователей источников, произнес несвязанные фразы, в том числе “Аллах Акбар”.
“Гражданин Ирака, одетый в рубашку и темные брюки, без каких-либо сумок и емкостей в руках, был немедленно заблокирован дежурными перед Ватиканом сотрудниками полиции и доставлен в полицейский участок для проведения расследования”, — добавили в издании.
Угроза со стороны иракца и последующий его арест продолжались в общей сложности менее двух минут: полицейские в форме держали его под постоянным контролем, чтобы не допустить оскорбительных жестов, в то время как два агента в гражданском обезвредили его передвижение, не создавая напряженных моментов между туристами и паломниками.
Напомним, неизвестный с криком “Аллах акбар” напал с ножом на полицейских в Испании.