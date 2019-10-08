У Німеччині вантажівка в'їхала в автомобілі, що стояли на світлофорі: 16 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В німецькому місті Лімбург-ан-дер-Лан (федеральна земля Гессен) вантажівка в'їхала в легкові автомобілі, що стояли на світлофорі. Постраждали більше 10 осіб. Про це повідомляє видання Frankfurter Neue Presse спираючись на дані поліцейського управління Західного Гессена, передає УНН.
Інцидент стався біля місцевого залізничного вокзалу. Наразі водій затриманий. Всього було пошкоджено вісім автомобілів.
За інформацією видання, чоловік викрав вантажівку і навмисно направив її в легкові авто, що стояли на світлофорі. Крім того, газета пише, що очевидці чули, як він у промові кілька разів вимовив “Аллах”. За даними видання, постраждали в цілому 16 чоловік.
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Поліція Західного Гессена, однак, закликала в Twitter “утриматися від спекуляцій” на тему можливих мотивів зловмисника. “Підозрюваного було затримано, розслідування поліції триває”, — відзначили в правоохоронних органах.
“Ми публікуємо те, що точно відомо, а не те, що хтось хоче почути”, — наводить агентство DPA слова представника поліції.
Нагадаємо, іноземець на DAF в’їхав у “швидку”, троє постраждалих.