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У Німеччині вантажівка в'їхала в автомобілі, що стояли на світлофорі: 16 постраждалих

Київ • УНН

 • 10585 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В німецькому місті Лімбург-ан-дер-Лан (федеральна земля Гессен) вантажівка в'їхала в легкові автомобілі, що стояли на світлофорі. Постраждали більше 10 осіб. Про це повідомляє видання Frankfurter Neue Presse спираючись на дані поліцейського управління Західного Гессена, передає УНН.

У Німеччині вантажівка в'їхала в автомобілі, що стояли на світлофорі: 16 постраждалих

Інцидент стався біля місцевого залізничного вокзалу. Наразі водій затриманий. Всього було пошкоджено вісім автомобілів.

За інформацією видання, чоловік викрав вантажівку і навмисно направив її в легкові авто, що стояли на світлофорі. Крім того, газета пише, що очевидці чули, як він у промові кілька разів вимовив “Аллах”. За даними видання, постраждали в цілому 16 чоловік.

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Поліція Західного Гессена, однак, закликала в Twitter “утриматися від спекуляцій” на тему можливих мотивів зловмисника. “Підозрюваного було затримано, розслідування поліції триває”, — відзначили в правоохоронних органах.

“Ми публікуємо те, що точно відомо, а не те, що хтось хоче почути”, — наводить агентство DPA слова представника поліції.

Нагадаємо, іноземець на DAF в’їхав у “швидку”, троє постраждалих.

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