В Германии сообщили о начале второй волны пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Врачи Германии объявили о начале второй волны пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Вторая волна коронавируса уже началась в Германии", - считают в объединении немецких врачей Marburger Bund.
Глава организации Сузанне Йона заявила, что по своей интенсивности вторая волна пока намного слабее первой, пришедшей в марте-апреле.
По ее словам, больницы к этому готовы, однако в отличие от весны нынешнего года, число коек в отделениях интенсивной терапии для лечения пациентов с COVID-19 будет увеличиваться по мере необходимости, а не держаться свободными все время.
Напомним, что по состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 691 642.