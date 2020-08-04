У Німеччині повідомили про початок другої хвилі пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Лікарі Німеччини оголосили про початок другої хвилі пандемії коронавірусу у країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Друга хвиля коронавірусу вже почалася у Німеччині", - вважають в об'єднанні німецьких лікарів Marburger Bund.
Глава організації Сузанне Йона заявила, що за своєю інтенсивністю друга хвиля поки набагато слабша від першої, яка пройшла у березні-квітні.
За її словами, лікарні до цього готові, проте на відміну від весни нинішнього року, кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для лікування пацієнтів з COVID-19 буде збільшуватися в міру необхідності, а не будуть вільними весь час.
Нагадаємо, що станом на ранок вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 691 642.