В Германии возобновятся коалиционные переговоры

В понедельник, 30 октября, возобновляются коалиционные переговоры между представителями ХДС/ХСС, СвДП и Зеленых.

Хорст Зеехофер, глава баварской сестринской партии Меркель, сказал, что встреча партийных лидеров в воскресенье помогла "изменить атмосферу" после того, как на прошлой неделе представители партий столкнулись с проблемами иммиграционной политики и шагам по борьбе с изменением климата.

"Мы должны и мы хотим построить стабильное правительство. Для этого нам нужно сформулировать существенный план на будущее", - сказал Хорст Зеехофер.

Генеральный секретарь христианских демократов Меркель Питер Таубер отметил, что "переговоры на прошлой неделе были напрасными, но нынешняя атмосфера имеет положительный и конструктивный характер".

"Те, кто вместе здесь (представители ХДС/ХСС, СвДП и зеленых), действительно настроены добиться хорошего результата для нашей страны в последующие четыре года и далее", - сказал Питер Таубер.

Как сообщал УНН, 27 октября в Германии представители ХДС/ХСС, СвДП и Зеленых решили отложить дальнейшие коалиционные переговоры по созданию так называемой совместной коалиции "Ямайка" до следующей недели.