У Німеччині поновляться коаліційні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Німецькі консерватори, "зелені" і вільні демократи поновлять коаліційні переговори у більш позитивній атмосфері після того, як 27 жовтня уряд Німеччини під час спільного засідання зіткнувся з розбіжностями у поглядах щодо питань міграції, клімату та енергетичної політики, передає УНН посилаючись на Reuters.
У понеділок, 30 жовтня, поновлюються коаліційні переговори між представниками ХДС/ХСС, ВДП і Зелених.
Горст Зеєгофер, глава баварської сестринської партії Меркель, сказав, що зустріч партійних лідерів у неділю допомогла “змінити атмосферу” після того, як минулого тижня представники партій зіткнулися з проблемою імміграційної політики та крокам з боротьби зі зміною клімату.
“Ми повинні і ми хочемо побудувати стабільний уряд. Для цього нам потрібно сформулювати істотний план на майбутнє”, — сказав Горст Зеєгофер.
Генеральний секретар християнських демократів Меркель Пітер Таубер зазначив, що “переговори на минулому тижні були марними, але нинішня атмосфера має позитивний та конструктивний характер”.
“Ті, хто разом тут (представники ХДС/ХСС, ВДП і Зелених), дійсно налаштовані домогтися гарного результату для нашої країни у наступні чотири роки й далі”, — сказав Пітер Таубер.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня у Німеччині представники ХДС/ХСС, ВДП і Зелених вирішили відкласти подальші коаліційні переговори щодо створення так званої спільної коаліції “Ямайка” до наступного тижня.