В Германии полиция эвакуировала рождественский рынок из-за подозрительного пакета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полиция немецкого города Потсдам, расположенного недподалёку от Берлина, сообщила, что обнаружила взрывное устройство у рождественской ярмарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Deutsche Welle.
Полиция эвакуировала посетителей рынка и ближайших заведений, несколько улиц было перекрыто. Содержимое пакета исследовали специалисты из Федеральной полиции.
Правоохранители уничтожили подозрительный пакет контролируемым взрывом.
Министр внутренних дел Бранденбурга Карл-Хайнц Шретер (Karl-Heinz Schröter) сообщил, что внутри пакета в металлической емкости, которая напоминает консервную банку, находились несколько сотен гвоздей и блок с петардами, однако детонатора обнаружено не было. По словам Шрётера, устройство не было взрывоопасным.
Напомним, в Лондоне неподалеку рождественской ярмарки взорвалась машина.