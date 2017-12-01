В Германии полиция эвакуировала рождественский рынок из-за подозрительного пакета

Полиция эвакуировала посетителей рынка и ближайших заведений, несколько улиц было перекрыто. Содержимое пакета исследовали специалисты из Федеральной полиции.

Правоохранители уничтожили подозрительный пакет контролируемым взрывом.

Министр внутренних дел Бранденбурга Карл-Хайнц Шретер (Karl-Heinz Schröter) сообщил, что внутри пакета в металлической емкости, которая напоминает консервную банку, находились несколько сотен гвоздей и блок с петардами, однако детонатора обнаружено не было. По словам Шрётера, устройство не было взрывоопасным.

Напомним, в Лондоне неподалеку рождественской ярмарки взорвалась машина.