У Німеччині поліція евакуювала різдвяний ринок через підозрілий пакунок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліція німецького міста Потсдам, розташованого неподалік Берліну, повідомила, що виявила вибуховий пристрій біля різдвяного ярмарку. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Deutsche Welle.
Поліція евакуювала відвідувачів ринку та найближчих закладів, кілька вулиць було перекрито. Вміст пакету досліджували фахівці з Федеральної поліції.
Правоохоронці знищили підозрілий пакет контрольованим вибухом.
Міністр внутрішніх справ Бранденбурга Карл-Хайнц Шретер повідомив, що всередині пакету в металевій ємкості, яка нагадує консервну банку, знаходились кілька сотень цвяхів і блок з петардами, однак детонатора там не виявили. За словами Шретера, пристрій не був вибухонебезпечним.
Нагадаємо, у Лондоні неподалік різдвяного ярмарку вибухнула автівка.