У Німеччині поліція евакуювала різдвяний ринок через підозрілий пакунок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліція німецького міста Потсдам, розташованого неподалік Берліну, повідомила, що виявила вибуховий пристрій біля різдвяного ярмарку. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Deutsche Welle.

Поліція евакуювала відвідувачів ринку та найближчих закладів, кілька вулиць було перекрито. Вміст пакету досліджували фахівці з Федеральної поліції.

Правоохоронці знищили підозрілий пакет контрольованим вибухом.

Міністр внутрішніх справ Бранденбурга Карл-Хайнц Шретер повідомив, що всередині пакету в металевій ємкості, яка нагадує консервну банку, знаходились кілька сотень цвяхів і блок з петардами, однак детонатора там не виявили. За словами Шретера, пристрій не був вибухонебезпечним.

Нагадаємо, у Лондоні неподалік різдвяного ярмарку вибухнула автівка.

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