В Германии переговоры о создании коалиции завершились безрезультатно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представители трех немецких политических сил - блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90/Зеленые" не смогли завершить предварительные консультации по созданию правящей коалиции, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что 15-часовые переговоры, которые длились всю ночь до пяти часов утра пятницы, 17 ноября, результата не принесли. Стороны договорились продолжить консультации в 12 часов дня в пятницу.
"Ни о чем не договорились, ничего не решили. Мы продолжим переговоры на свежую голову в течение пятницы", - заявил член правления зеленых Михаэль Кельнер (Michael Kellner).
Руководитель фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер (Volker Kauder) не исключил, что переговоры для поиска компромисса придется продолжить также и на выходных.
Как сообщал УНН, с оюзникы канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что попытки лидера создать коалицию "Ямайка" обречены на провал.