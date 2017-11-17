В Германии переговоры о создании коалиции завершились безрезультатно

Отмечается, что 15-часовые переговоры, которые длились всю ночь до пяти часов утра пятницы, 17 ноября, результата не принесли. Стороны договорились продолжить консультации в 12 часов дня в пятницу.

"Ни о чем не договорились, ничего не решили. Мы продолжим переговоры на свежую голову в течение пятницы", - заявил член правления зеленых Михаэль Кельнер (Michael Kellner).

Руководитель фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер (Volker Kauder) не исключил, что переговоры для поиска компромисса придется продолжить также и на выходных.

Как сообщал УНН, с оюзникы канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что попытки лидера создать коалицию "Ямайка" обречены на провал.