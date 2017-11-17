У Німеччині переговори про створення коаліції завершилися безрезультатно
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Представники трьох німецьких політичних сил - блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), Вільної демократичної партії (ВДП) та партії "Союз-90/Зелені" не змогли завершити попередні консультації щодо створення правлячої коаліції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що 15-годинні переговори, які тривали усю ніч до п'ятої години ранку п'ятниці, 17 листопада, результату не принесли. Сторони домовились продовжити консультації о 12-й годині дня у п'ятницю.
"Ні про що не домовилися, нічого не вирішили. Ми продовжимо переговори на свіжу голову протягом п'ятниці", - заявив член правління зелених Міхаель Кельнер (Michael Kellner).
Керівник фракції ХДС/ХСС Фолькер Каудер (Volker Kauder) не виключив, що переговори для пошуку компромісу доведеться продовжити також і на вихідних.
Як повідомляв УНН, союзники канцлера Німеччини Ангели Меркель заявили, що спроби лідерки створити коаліцію "Ямайка" приречені на провал.