У Німеччині переговори про створення коаліції завершилися безрезультатно

Зазначається, що 15-годинні переговори, які тривали усю ніч до п'ятої години ранку п'ятниці, 17 листопада, результату не принесли. Сторони домовились продовжити консультації о 12-й годині дня у п'ятницю.

"Ні про що не домовилися, нічого не вирішили. Ми продовжимо переговори на свіжу голову протягом п'ятниці", - заявив член правління зелених Міхаель Кельнер (Michael Kellner).

Керівник фракції ХДС/ХСС Фолькер Каудер (Volker Kauder) не виключив, що переговори для пошуку компромісу доведеться продовжити також і на вихідних.

Як повідомляв УНН, союзники канцлера Німеччини Ангели Меркель заявили, що спроби лідерки створити коаліцію "Ямайка" приречені на провал.