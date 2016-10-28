В Германии не видят причин менять "нормандский формат"

"С точки зрения правительства, пока мы не потеряли надежду на то, что в "нормандском формате" возможно добиться прогресса в реализации минских соглашений - мы вообще не видим оснований здесь и сейчас что-то менять в форматах. Для нас большее значение имеет содержание, а не формат", - заявил М.Шефер.

По его словам, глава МИД не раз заявлял, что если кто-то может предложить потенциально успешные форматы для урегулирования конфликта в Украине и может это доказать, то Берлин "будет это сердечно приветствовать".

Как сообщал УНН, 27 октября в МИД РФ назвали заявления украинской стороны о договоренности по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе такими, что не соответствуют действительности, заявив, что на самом деле якобы речь идет об организации усиленного круглосуточного наблюдения за разведением сил и средств сторон на линии столкновения силами СММ ОБСЕ.