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У Німеччині не бачать причин змінювати "нормандський формат"

У Німеччині не бачать причин змінювати "нормандський формат"

Київ • УНН

 • 10157 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер заявив, що Німеччина не бачить приводу міняти “нормандський формат”, але якщо хтось може запропонувати більш успішний варіант, то Берлін це привітає, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“З точки зору уряду, поки ми не втратили надію на те, що в „нормандському форматі“ можливо домогтися прогресу в реалізації мінських угод — ми взагалі не бачимо підстав тут і зараз щось змінювати в форматах. Для нас більше значення має зміст, а не формат”, — заявив М.Шефер.

За його словами, глава МЗС не раз заявляв, що якщо хтось може запропонувати потенційно успішніші формати для врегулювання конфлікту на Україні і може це довести, то Берлін “буде це сердечно привітати”.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня у МЗС РФ назвали заяви української сторони про домовленість з розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі такими, що не відповідають дійсності, заявивши, що насправді нібито йдеться про організацію посиленого цілодобового спостереження за розведенням сил і засобів сторін на лінії зіткнення силами СММ ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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