В Германии McDonald's пользуется популярностью у тех, кто одинок и кому за 50
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Почти 49% одиноких немцев, старше 50 лет, считают McDonald's своим любимым общепитом. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на аналитическом портале Statista, передает УНН.
На втором месте – Burger King. Заведение предпочитают 31,9% одиноких немцев, которым за 50.
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В целом, в 2018 году 31,5% немцев побывали в McDonald's как минимум один раз, в Burger King – 17,2% опрошенных жителей страны.
Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение закрыть часть своих заведений в Венесуэле в связи с политикой адаптации фирмы к рынкам, на которых она присутствует.