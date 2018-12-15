В Германии McDonald's пользуется популярностью у тех, кто одинок и кому за 50

На втором месте – Burger King. Заведение предпочитают 31,9% одиноких немцев, которым за 50.

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В целом, в 2018 году 31,5% немцев побывали в McDonald's как минимум один раз, в Burger King – 17,2% опрошенных жителей страны.



Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение закрыть часть своих заведений в Венесуэле в связи с политикой адаптации фирмы к рынкам, на которых она присутствует.