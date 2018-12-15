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У Німеччині McDonald's користується популярністю у тих, хто самотній і кому за 50

Київ • УНН

 • 10769 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Майже 49% одиноких німців, старше 50 років, вважають McDonald's своїм улюбленим громадським харчуванням. Про це свідчать дані опитування, опубліковані на аналітичному порталі Statista, передає УНН.

У Німеччині McDonald's користується популярністю у тих, хто самотній і кому за 50

На другому місці - Burger King. Заклад вважають за краще 31,9% одиноких німців, яким за 50.

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В цілому, в 2018 році 31,5% німців побували в McDonald's як мінімум один раз, в Burger King - 17,2% опитаних жителів країни.

Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's прийняла рішення закрити частину своїх закладів в Венесуелі в зв'язку з політикою адаптації фірми до ринків, на яких вона присутня.

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