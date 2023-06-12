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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Германии каждый третий мужчина считает насилие над женщинами "приемлемым"

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Треть молодых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в Германии считают приемлемым применять физическое насилие во время спора со своей партнершей. Об этом свидетельствуют результаты общенационального репрезентативного исследования, проведенного организацией Plan International Germany, сообщает Welt, пишет УНН.

В Германии каждый третий мужчина считает насилие над женщинами "приемлемым"

Детали 

33% опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что считают приемлемым прибегать к физической силе в споре с партнершей.

34% уже прибегали к насилию в отношении женщин, чтобы привить им уважение.

Дополнение 

Карстен Касснер, специалист Федерального мужского форума, сказал, что был "шокирован" результатами исследования. "Проблема в том, что треть опрошенных мужчин преуменьшают физическое насилие над женщинами. Это нужно срочно менять", – сказал Касснер.

Исследование также показывает, что образ традиционной "домохозяйки", похоже, прочно закрепился в сознании многих мужчин: 52% опрошенных видят свою роль в том, чтобы зарабатывать достаточно денег, чтобы женщина в основном заботилась о себе и могла заботиться о домашнем хозяйстве. Согласно данным, каждый второй молодой мужчина не хочет вступать в отношения с женщиной, если она уже имела много сексуальных партнеров.

Для исследования было опрошено 1000 мужчин и 1000 женщин в возрасте от 18 до 35 лет по всей стране с 9 по 21 марта с помощью стандартизированного письменного онлайн-опроса.

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