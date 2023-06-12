У Німеччині кожен третій чоловік вважає насильство над жінками "прийнятним"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Третина молодих чоловіків у віці від 18 до 35 років у Німеччині вважають прийнятним застосовувати фізичне насилля під час суперечки зі своєю партнеркою. Про це свідчать результати загальнонаціонального репрезентативного дослідження, проведеного організацією Plan International Germany, повідомляє Welt, пише УНН.
Деталі
33% опитаних чоловіків у віці від 18 до 35 років заявили, що вважають прийнятним вдаватися до фізичної сили в суперечці з партнеркою.
34% вже вдавалися до насильства щодо жінок, щоб прищепити їм повагу.
Доповнення
Карстен Касснер, фахівець Федерального чоловічого форуму, сказав, що був "шокований" результатами дослідження. "Проблема в тому, що третина опитаних чоловіків применшують фізичне насильство над жінками. Це потрібно терміново змінювати", – сказав Касснер.
Дослідження також показує, що образ традиційної "домогосподарки", схоже, міцно закріпився у свідомості багатьох чоловіків: 52% опитаних вбачають свою роль у тому, щоб заробляти достатньо грошей, щоб жінка в основному дбала про себе і могла піклуватися про домашнє господарство. Згідно з даними, кожен другий молодий чоловік не хоче вступати у стосунки з жінкою, якщо вона вже мала багато сексуальних партнерів.
Для дослідження було опитано 1000 чоловіків і 1000 жінок у віці від 18 до 35 років по всій країні з 9 по 21 березня за допомогою стандартизованого письмового онлайн-опитування.