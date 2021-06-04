В Германии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 15 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На северо-востоке Ганновера вечером в четверг, 3 июня, успешно завершилась операция по обезвреживанию двух авиационных бомб времен Второй мировой войны. В целях безопасности около 15 тысяч жителей близлежащих домов на время необходимые меры были эвакуированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Эвакуированных разместили у родственников и друзей, для чего были временно сняты ограничения на число социальных контактов во время пандемии COVID-19. Кроме того, были подготовлены помещения временного пребывания в школьных спортзалах.
Первая авиабомба весом около тонны была обнаружена 2 июня. На следующий день специалисты в ходе исследования местности нашли второй снаряд аналогичной массы.
Контекст
В Германии в последнее время часто находят большие бомбы времен войны, во время обезвреживания которых проводятся массовые эвакуации. В январе 2020 году из-за подобной операции в Кельне был эвакуирован трансляционный центр телекомпании RTL. В сентябре того же года две авиабомбы были успешно обезврежены в Мюнстере.
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