У Німеччині через бомби часів Другої світової війни евакуювали 15 тис. людей

Деталі

Евакуйованих розмістили у родичів і друзів, для чого були тимчасово зняті обмеження на число соціальних контактів під час пандемії COVID-19. Крім того, були підготовлені приміщення тимчасового перебування в шкільних спортзалах.

Перша авіабомба вагою близько тонни була виявлена ​​2 червня. На наступний день фахівці під час дослідження місцевості знайшли другий снаряд аналогічної маси.

Контекст

У Німеччині останнім часом часто знаходять великі бомби часів війни, під час знешкодження яких проводяться масові евакуації. У січні 2020 року через подібну операції в Кельні був евакуйований трансляційний центр телекомпанії RTL. У вересні того ж року дві авіабомби були успішно знешкоджені в Мюнстері.

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