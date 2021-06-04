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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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У Німеччині через бомби часів Другої світової війни евакуювали 15 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. На північному сході Ганновера ввечері в четвер, 3 червня, успішно завершилася операція зі знешкодження двох авіаційних бомб часів Другої світової війни. З метою безпеки близько 15 тисяч жителів навколишніх будинків на час необхідних заходів були евакуйовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

У Німеччині через бомби часів Другої світової війни евакуювали 15 тис. людей

Деталі

Евакуйованих розмістили у родичів і друзів, для чого були тимчасово зняті обмеження на число соціальних контактів під час пандемії COVID-19. Крім того, були підготовлені приміщення тимчасового перебування в шкільних спортзалах.

Перша авіабомба вагою близько тонни була виявлена ​​2 червня. На наступний день фахівці під час дослідження місцевості знайшли другий снаряд аналогічної маси.

Контекст

У Німеччині останнім часом часто знаходять великі бомби часів війни, під час знешкодження яких проводяться масові евакуації. У січні 2020 року через подібну операції в Кельні був евакуйований трансляційний центр телекомпанії RTL. У вересні того ж року дві авіабомби були успішно знешкоджені в Мюнстері.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В британському місті виявили бомбу часів Другої світової війни: тисячі людей евакуювали

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