В Нигерии разбился военный самолет: погиб генерал-лейтенант
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Нигерии в городе Кадуна разбился самолет ВВС. Погибли 8 человек, среди них - начальник штаба сухопутных сил страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Нигерии в Twitter.
Детали
Авария самолета произошла 21 мая вечером неподалеку от международного аэропорта Кадуна.
Reuters пишет, что Аттаиру направлялся в штат Кадуна с официальным визитом. Кроме него, на борту находились еще семь военных.
Власти выясняют причину падения самолета.
Дополнение
В Бразилии во время посадки разбился реактивный самолет Learjet 35, один человек погиб.