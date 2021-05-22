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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Нигерии разбился военный самолет: погиб генерал-лейтенант

Киев • УНН

 • 19545 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Нигерии в городе Кадуна разбился самолет ВВС. Погибли 8 человек, среди них - начальник штаба сухопутных сил страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Нигерии в Twitter.

В Нигерии разбился военный самолет: погиб генерал-лейтенант

Детали

Авария самолета произошла 21 мая вечером неподалеку от международного аэропорта Кадуна.

Reuters пишет, что Аттаиру направлялся в штат Кадуна с официальным визитом. Кроме него, на борту находились еще семь военных.

Власти выясняют причину падения самолета.

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В Бразилии во время посадки разбился реактивный самолет Learjet 35, один человек погиб.

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