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"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
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У Нігерії розбився військовий літак: загинув генерал-лейтенант

Київ • УНН

 • 19545 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У Нігерії в місті Кадуна розбився літак ВПС. Загинули 8 осіб, серед них - начальник штабу сухопутних сил країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаіру. Про це пише УНН з посиланням на ВПС Нігерії в Twitter.

У Нігерії розбився військовий літак: загинув генерал-лейтенант

Деталі

Аварія літака сталася 21 травня ввечері неподалік від міжнародного аеропорту Кадуна.

Reuters пише, що Аттаіру прямував до штату Кадуна з офіційним візитом. Крім нього, на борту перебували ще семеро військових. 

Влада з'ясовують причину падіння літака.

Доповнення

У Бразилії під час посадки розбився реактивний літак Learjet 35, одна людина загинула.

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