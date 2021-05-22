У Нігерії розбився військовий літак: загинув генерал-лейтенант
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Нігерії в місті Кадуна розбився літак ВПС. Загинули 8 осіб, серед них - начальник штабу сухопутних сил країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаіру. Про це пише УНН з посиланням на ВПС Нігерії в Twitter.
Деталі
Аварія літака сталася 21 травня ввечері неподалік від міжнародного аеропорту Кадуна.
Reuters пише, що Аттаіру прямував до штату Кадуна з офіційним візитом. Крім нього, на борту перебували ще семеро військових.
Влада з'ясовують причину падіння літака.
Доповнення
У Бразилії під час посадки розбився реактивний літак Learjet 35, одна людина загинула.