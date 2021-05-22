У Нігерії розбився військовий літак: загинув генерал-лейтенант

Деталі

Аварія літака сталася 21 травня ввечері неподалік від міжнародного аеропорту Кадуна.

Reuters пише, що Аттаіру прямував до штату Кадуна з офіційним візитом. Крім нього, на борту перебували ще семеро військових.

Влада з'ясовують причину падіння літака.

Доповнення

У Бразилії під час посадки розбився реактивний літак Learjet 35, одна людина загинула.