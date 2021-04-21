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В Бразилії при посадці розбився літак: є загиблий

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Бразилії під час посадки розбився реактивний літак Learjet 35, одна людина загинула. Про це пше УНН з посиланням на G1.

Деталі

На борту перебувало троє людей. Один 76-річний пілот загинув на місці, іншого 28-річного пілота доставили у лікарню у важкому стані. Пасажир отримав травми.

Зазначають, що аварія сталася в межах аеропорту Пампульї під час посадки літака через нерозкрите шасі. Він вилетів за межі злітно-посадочної смуги, не зміг зупинитися.

Нагадаємо

У штаті Токантіс в Бразилії в неділю зазнав аварії літак, на його борту якого перебували четверо футболістів, а також президент футбольного клубу “Пальмас”.

В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі, всі люди на борту загинули.

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