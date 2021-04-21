В Бразилии при посадке разбился самолет: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Бразилии во время посадки разбился реактивный самолет Learjet 35, один человек погиб. Об этом пше УНН со ссылкой на G1.
Детали
На борту находились три человека. Один 76-летний пилот погиб на месте, другой 28-летнего пилота доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пассажир получил травмы.
Отмечают, что авария произошла в пределах аэропорта Пампульи во время посадки самолета из нераскрытое шасси. Он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, не смог остановиться.
Напомним
В штате Токантис в Бразилии в воскресенье потерпел крушение самолет, на борту которого находились четверо футболистов, а также президент футбольного клуба “Пальмас”.
В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле, все люди на борту погибли.