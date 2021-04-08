В Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака

Деталі

Серед померлих двоє членів екіпажу і четверо пасажирів. За попередніми даними, літак покружляв у повітрі над місцем аварії, перш ніж впасти.

Як вказало видання, він летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташований приблизно в 250 км від столиці країни Кіто.

Що передувало

В кінці березня легкомоторний літак зазнав аварії в мексиканському штаті Сонора, в місті Ермосільо. Чотири людини померли на місці, в тому числі пілот, ще троє постраждали. Згодом двоє постраждалих померли. Видання El Heraldo de México повідомляло, що серед загиблих — чиновник уряду Сонори.