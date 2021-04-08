В Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі, всі люди на борту загинули. Про це пише щоденна еквадорська газета El Universo, передає УНН.
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Серед померлих двоє членів екіпажу і четверо пасажирів. За попередніми даними, літак покружляв у повітрі над місцем аварії, перш ніж впасти.
Як вказало видання, він летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташований приблизно в 250 км від столиці країни Кіто.
Що передувало
В кінці березня легкомоторний літак зазнав аварії в мексиканському штаті Сонора, в місті Ермосільо. Чотири людини померли на місці, в тому числі пілот, ще троє постраждали. Згодом двоє постраждалих померли. Видання El Heraldo de México повідомляло, що серед загиблих — чиновник уряду Сонори.