В Эквадоре шесть человек погибли при крушении самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле, все люди на борту погибли. Об этом пишет ежедневная эквадорская газета El Universo, передает УНН.
Детали
Среди умерших двое членов экипажа и четверо пассажиров. По предварительным данным, самолет покружил в воздухе над местом аварии, прежде чем упасть.
Как указало издание, он летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный примерно в 250 км от столицы страны Кито.
Что предшествовало
В конце марта легкомоторный самолет потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, в городе Эрмосильо. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших скончались. Издание El Heraldo de México сообщало, что среди погибших — чиновник правительства Соноры.