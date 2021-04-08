В Эквадоре шесть человек погибли при крушении самолета

Детали

Среди умерших двое членов экипажа и четверо пассажиров. По предварительным данным, самолет покружил в воздухе над местом аварии, прежде чем упасть.

Как указало издание, он летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный примерно в 250 км от столицы страны Кито.

Что предшествовало

В конце марта легкомоторный самолет потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, в городе Эрмосильо. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших скончались. Издание El Heraldo de México сообщало, что среди погибших — чиновник правительства Соноры.