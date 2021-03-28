Шестеро людей загинули в результаті катастрофи літака в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Шестеро людей загинули в результаті катастрофи літака в мексиканському штаті Сонора, повідомляє прокуратура штату в своєму Twitter, передає УНН.
Що відомо
Катастрофа сталася в місті Ермосільо. Легкомоторний літак Cessna 401 розбився поряд з іподромом. Він летів з Ермосільо в американське місто Тусон в штаті Арізона.
Деталі
El Heraldo de México повідомляє, що серед загиблих - чиновник уряду Сонори. Губернатор штату Клаудія Павлович Арельяно висловила співчуття родинам загиблих у зв'язку з катастрофою.
За даними видання, літак зіткнувся з лінією електропередачі. Чотири людини померли на місці, в тому числі пілот, ще троє постраждали. Згодом двоє постраждалих померли.
Нагадаємо
Раніше, 13 березня, в результаті падіння літака Ан-26, що виконував рейс Нур-Султан - Алмати, чотири людини загинули, двоє постраждали.