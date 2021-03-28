Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Шесть человек погибли в результате крушения самолета в мексиканском штате Сонора, сообщает прокуратура штата в своем Twitter, передает УНН.
Что известно
Катастрофа произошла в городе Эрмосильо. Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. Он летел из Эрмосильо в американский город Тусон в штате Аризона.
Детали
El Heraldo de México сообщает, что среди погибших — чиновник правительства Соноры. Губернатор штата Клаудия Павлович Арельяно выразила соболезнования семьям погибших в связи с катастрофой.
По данным издания, самолет столкнулся с линией электропередачи. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших скончались.
Напомним
Ранее, 13 марта, в результате падения самолета Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан — Алматы, четыре человека погибли, двое пострадали.