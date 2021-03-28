Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40723 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58818 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106907 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142736 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194501 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192946 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278804 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326146 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157824 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143126 просмотра

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Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике

Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике

Киев  •  УНН

 • 23842 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Шесть человек погибли в результате крушения самолета в мексиканском штате Сонора, сообщает прокуратура штата в своем Twitter, передает УНН.

Что известно

Катастрофа произошла в городе Эрмосильо. Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. Он летел из Эрмосильо в американский город Тусон в штате Аризона.

Детали

El Heraldo de México сообщает, что среди погибших — чиновник правительства Соноры. Губернатор штата Клаудия Павлович Арельяно выразила соболезнования семьям погибших в связи с катастрофой.

По данным издания, самолет столкнулся с линией электропередачи. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших скончались.

Напомним

Ранее, 13 марта, в результате падения самолета Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан — Алматы, четыре человека погибли, двое пострадали.

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