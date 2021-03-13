Авіакатастрофа біля аеропорту Алмати: четверо людей загинули, двоє - поранені

Цитата

"... чотири людини загинули, двоє постраждали. Постраждалі госпіталізовані", - зазначено у повідомленні.

Деталі

Як повідомляє "Казінформ", за попередніми даними, в літаку перебувало шість осіб.

В аеропорту Алмати повідомили, що з літаком зник зв'язок. Відразу було оголошено тривогу. За попередньою інформацією, борт зазнав аварії в торці злітно-посадкової смуги при заході на посадку.

Додамо

На місці події працює 10 реанімаційних бригад швидкої допомоги управління громадського здоров'я Алмати, розрахунки пожежної частини і рятувальники.