Авіакатастрофа біля аеропорту Алмати: четверо людей загинули, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У результаті падіння літака Ан-26, що виконував рейс Нур-Султан - Алмати, чотири людини загинули, двоє постраждали, передає УНН із посиланням на дані МНС Казахстану.
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"... чотири людини загинули, двоє постраждали. Постраждалі госпіталізовані", - зазначено у повідомленні.
Деталі
Як повідомляє "Казінформ", за попередніми даними, в літаку перебувало шість осіб.
В аеропорту Алмати повідомили, що з літаком зник зв'язок. Відразу було оголошено тривогу. За попередньою інформацією, борт зазнав аварії в торці злітно-посадкової смуги при заході на посадку.
Додамо
На місці події працює 10 реанімаційних бригад швидкої допомоги управління громадського здоров'я Алмати, розрахунки пожежної частини і рятувальники.