Авиакатастрофа возле аэропорта Алматы: четыре человека погибли, двое - ранены

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате падения самолета Ан-26, выполнявшего рейс Нур-Султан - Алматы, четыре человека погибли, двое пострадали, передает УНН со ссылкой на данные МЧС Казахстана.

Цитата

"... четыре человека погибли, двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщает "Казинформ", по предварительным данным, в самолете находилось шесть человек.

В аэропорту Алматы сообщили, что с самолетом пропала связь. Сразу была объявлена тревога. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку.

Добавим

На месте происшествия работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы, расчеты пожарной части и спасатели.

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Публикация от Almaty | KZ | Telegram (@kris_p_almaty)

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