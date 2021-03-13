Авиакатастрофа возле аэропорта Алматы: четыре человека погибли, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате падения самолета Ан-26, выполнявшего рейс Нур-Султан - Алматы, четыре человека погибли, двое пострадали, передает УНН со ссылкой на данные МЧС Казахстана.
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"... четыре человека погибли, двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщает "Казинформ", по предварительным данным, в самолете находилось шесть человек.
В аэропорту Алматы сообщили, что с самолетом пропала связь. Сразу была объявлена тревога. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку.
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На месте происшествия работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы, расчеты пожарной части и спасатели.