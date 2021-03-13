Літак Ан-26 впав біля аеропорту Алмати
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Літак Ан-26 впав в районі аеропорту Алмати, Казахстан, в суботу, 13 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу аеропорту.
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"Сьогодні близько 17.20 при заході на посадку в аеропорту Алмати зник зв'язок з повітряним судном АН-26, який прямував за маршрутом Нур-Султан - Алмати. Відразу було оголошено тривогу, аварійно-рятувальні служби аеропорту виїхали на місце. За попередньою інформацією, борт зазнав аварії в торці злітно-посадкової смуги", - йдеться у повідомленні аеропорту.
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За інформацією ЗМІ, на борту літака могло перебувати близько 6 людей.
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