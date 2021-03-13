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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 22603 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 36802 просмотра

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Самолет Ан-26 упал возле аэропорта Алматы

Самолет Ан-26 упал возле аэропорта Алматы

Киев  •  УНН

 • 30413 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алматы, Казахстан, в субботу, 13 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Цитата

"Сегодня около 17.20 при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении аэропорта.

Добавим

По информации СМИ, на борту самолета могло находиться около 6 человек.

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Публикация от Almaty | KZ | Telegram (@kris_p_almaty)

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Публикация от Almaty | KZ | Telegram (@kris_p_almaty)

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