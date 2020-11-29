В Нигерии боевики жестоко убили десятки крестьян

Сначала в сообщении координатора ООН речь шла о менее 110 погибших, однако впоследствии число жертв было скорректировано на "десятки гражданских".

По данным представителя ООН, нападение, совершенное накануне в поселке Кошобе и соседних общинах в штате Борно, совершили вооруженные боевики, передвигавшиеся на мотоциклах. Во время нападения они убивали мужчин и женщин, которые в это время на рисовых полях собирали урожай. Также сообщается о многих раненых, несколько женщин были похищены. По словам свидетелей, некоторые погибшие были застрелены, у других было перерезано горло.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, но известно, что наиболее активно в районах центральной и северной Нигерии действуют боевики исламистской террористической группировки "Боко Харам".

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на северо-востоке Нигерии и в прилегающих странах вследствие действий исламистов за последние десять лет беженцами стали около 2,4 миллиона человек.

Так, например, в июне УНН сообщал, что в Нигерии боевики убили не менее 20 солдат и 40 гражданских.