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У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На північному сході Нігерії внаслідок жорстокого нападу загинули десятки осіб. Про це у неділю, 29 листопада, повідомив гуманітарний координатор ООН у Нігерії Едвард Каллон, передає УНН із посиланням на DW.

Спершу у повідомленні координатора ООН йшлося про щонайменше 110 загиблих, однак згодом число жертв було скориговане на “десятки цивільних”.

За даними представника ООН, напад, скоєний напередодні у селищі Кошобе і сусідніх громадах у штаті Борно, здійснили озброєні бойовики, які пересувалися на мотоциклах. Під час нападу вони вбивали чоловіків і жінок, які в цей час на рисових полях збирали врожай. Також повідомляється про багатьох поранених, декілька жінок були викрадені. За словами свідків, деякі загиблі були застрілені, в інших було перерізано горло.

На даний час жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад, але відомо, що найактивніше в районах центральної та північної Нігерії діють бойовики ісламістського терористичного угруповання “Боко Харам”.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, на північному сході Нігерії та в прилеглих країнах внаслідок дій ісламістів за останні десять років біженцями стали приблизно 2,4 мільйона людей.

Так, наприклад у червні УНН повідомляв, що у Нігерії бойовики вбили щонайменше 20 солдатів та 40 цивільних.

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