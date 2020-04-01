В Нидерландах осудили мужчину, который притворился больным СОVID-19 и кашлял на полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Нидерландах мужчину, который притворился больным СОVID-19 и кашлял на полицейских, приговорили к трем месяцам в тюрьме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
"32-летнего мужчину с Биддингхуйзена приговорили к двенадцати неделям заключения за нападение и угрозы работникам полиции. Когда две недели назад офицеры хотели арестовать его в Нунспити, он кашлянул в их сторону и сказал, что у него коронавирус", - сообщили в СМИ.
Также указано, что он также должен заплатить компенсацию в размере 400 евро.
Напомним, в Канаде задержали мужчину, который преднамеренно кашлял на соседей.