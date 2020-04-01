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У Нідерландах засудили чоловіка, який прикинувся хворим на СОVID-19 і кашляв на поліцейських

Київ • УНН

 • 14035 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Нідерландах чоловіка, який вдавав хворого на СОVID-19 і кашляв на поліцейських, засудили до трьох місяців у в’язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.

"32-річного чоловіка з Біддінгхуйзена засудили до дванадцяти тижнів ув'язнення за напади та погрози працівникам поліції. Коли два тижні тому офіцери хотіли заарештувати його в Нунспіті, він кашлянув у їхній бік і сказав, що у нього коронавірус”, - повідомили в ЗМІ.

Також вказано, що він також повинен заплатити компенсацію в розмірі 400 євро.

Нагадаємо, у Канаді затримали чоловіка, який навмисно кашляв на сусідів.

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