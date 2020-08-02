В Нидерландах устроили акцию против ограничений из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Около 1,5 тысячи человек вышли на антикарантинный протест в Гааге, Нидерланды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
Сообщается, что митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако одного из участников протеста задержали за оскорбление полицейского, а другого - для установления личности. Некоторые участники митинга явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра и были без масок.
Правоохранители время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности.
Добавим, что мирная акция протеста была посвящена "безумию", которое, по мнению протестующих, происходит вокруг заболевания и ограничения прав и свобод граждан.
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988 человек. В свою очередь, выздоровели 10 501 697 человек.