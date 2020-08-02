У Нідерландах влаштували акцію проти обмежень через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Близько 1,5 тисяч людей вийшли на антикарантинний протест в Гаазі, Нідерланди. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
Повідомляється, що мітинг в парку Малівельд проти карантину проходив мирно. Проте одного з учасників протесту затримали за образу поліцейського, а другого - для встановлення особи. Деякі учасники мітингу явно порушували соціальну дистанцію в 1,5 метра і були без масок.
Правоохоронці час від часу зверталася до організаторів з проханням нагадувати учасникам про обов'язкові заходи безпеки.
Додамо, що мирна акція протесту була присвячена "безумству", яке, на думку протестувальників, коїться навколо захворювання і обмеження прав і свобод громадян.
Нагадаємо, що станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає 683 988 людей. У свою чергу, одужали 10 501 697 осіб.