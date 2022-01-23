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15 марта, 19:03 • 107545 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145522 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124912 просмотра

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15 марта, 13:08 • 118327 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105606 просмотра

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15 марта, 10:46 • 94628 просмотра

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В Нидерландах мужчина во время тест-драйва разбил лимитированную модель Ferrari за 3 млн долларов

В Нидерландах мужчина во время тест-драйва разбил лимитированную модель Ferrari за 3 млн долларов

Киев • УНН

 • 23866 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Нидерландах механик проводил тест-драйв, однако набрав скорость, спорткар занесло. В результате автомобиль слетел с трассы и врезался в деревья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Ferrari Enzo является лимитированной моделью. Всего в мире было выпущено 399 экземпляров. Очевидцы рассказывают, что автомобиль ехал ровной двухполосной дорогой, а затем из-за большой скорости его занесло.

В автосалоне утверждают, что причиной аварии является низкая температура воздуха, туман и неосторожность драйвера. От удара у машины оторвало оба правых колеса, вырвало карданный вал.

У Ferrari разорвало на две части задний бампер, помяло всю правую часть кузова, сработали подушки безопасности. Водитель получил только испуг и несколько царапин.

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