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The New York Times

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Шахед-136

У Нідерландах чоловік під час тест-драйву розбив лімітовану модель Ferrari за 3 млн доларів

У Нідерландах чоловік під час тест-драйву розбив лімітовану модель Ferrari за 3 млн доларів

Київ • УНН

 • 23867 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Нідерландах механік проводив тест-драйв, однак набравши швидкість, спорткар занесло. Внаслідок цього автомобіль злетів із траси та врізався у дерева. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Ferrari Enzo є лімітованою моделлю. Всього у світі було випущено 399 екземплярів. Очевидці розповідають, що автомобіль їхав рівною двосмуговою дорогою, а потім через велику швидкість його занесло.

У автосалоні стверджують, що причиною аварії є низька температура повітря, туман і необережність драйвера. Від удару у машини відірвало обидва праві колеса, вирвало карданний вал.

У Ferrari розірвало на дві частини задній бампер, пом'яло всю праву частину кузова, спрацювали подушки безпеки. Співробітники швидкої допомоги зуміли звільнити водія. Він отримав тільки переляк і кілька подряпин.

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