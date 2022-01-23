У Нідерландах чоловік під час тест-драйву розбив лімітовану модель Ferrari за 3 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Нідерландах механік проводив тест-драйв, однак набравши швидкість, спорткар занесло. Внаслідок цього автомобіль злетів із траси та врізався у дерева. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Деталі
Ferrari Enzo є лімітованою моделлю. Всього у світі було випущено 399 екземплярів. Очевидці розповідають, що автомобіль їхав рівною двосмуговою дорогою, а потім через велику швидкість його занесло.
У автосалоні стверджують, що причиною аварії є низька температура повітря, туман і необережність драйвера. Від удару у машини відірвало обидва праві колеса, вирвало карданний вал.
У Ferrari розірвало на дві частини задній бампер, пом'яло всю праву частину кузова, спрацювали подушки безпеки. Співробітники швидкої допомоги зуміли звільнити водія. Він отримав тільки переляк і кілька подряпин.