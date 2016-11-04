В ночь с 13 на 14 ноября украинцы увидят "суперлуну"

"В ночь с 13 на 14 ноября "суперлуну" будет видно на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз это явление можно было наблюдать в январе 1948 года. В следующий раз "суперлуние" можно будет увидеть в 2034 году.

Любоваться луной лучше всего за городом.

Напомним, команда Хаббла представила 100 лучших фотографий космоса 2016 года.