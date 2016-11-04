В ночь с 13 на 14 ноября украинцы увидят "суперлуну"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В ночь с 13 на 14 ноября луна будет ближе всего к Земле начиная с 1948 года, передает УНН со ссылкой на NationalGeographic.
"В ночь с 13 на 14 ноября "суперлуну" будет видно на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в последний раз это явление можно было наблюдать в январе 1948 года. В следующий раз "суперлуние" можно будет увидеть в 2034 году.
Любоваться луной лучше всего за городом.
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