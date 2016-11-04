У ніч із 13 на 14 листопада українці побачать Супермісяць
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У ніч з 13 на 14 листопада Місяць буде найближче до Землі починаючи з 1948 року, передає УНН з посиланням на NationalGeographic.
“У ніч із 13 на 14 листопада Супермісяць буде видно на 14% більше та на 30% яскравіше, аніж зазвичай”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що востаннє це явище можна було спостерігати у січні 1948 року. Наступного разу Супермісяць можна буде побачити аж 2034 року.
Помилуватися місяцем найкраще за містом.
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